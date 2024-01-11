Лидера «Левого фронта» Удальцова обвиняют в оправдании терроризма

Лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова обвиняют в оправдании терроризма из-за поста в соцсетях. Об этом «Газете.Ru» сообщила адвокат активиста Виолетта Волкова. При этом она уточнила, что не знает, какой пост и какая именно соцсеть имеются в виду.

«Дело, насколько мне известно, по оправданию терроризма за какой-то пост в соцсетях. Какие соцсети, какой пост, о чем и есть ли там, скажем так, оправдание терроризма, мне пока неизвестно. Поэтому на месте будем уже разбираться. Пока больше ничего не знаю», — сказала Волкова.

Она также подтвердила, что Удальцов сейчас находится на допросе в Следственном комитете.

«Я не знаю задержан он или нет. Знаю, что он доставлен. Находится в Следственном комитете России. Пока ему ничего не вменяют, потому что если бы вменяли, было бы предъявлено обвинение в присутствии адвокатов. Со мной связался следователь, в ближайшую пару часов я уже к ним успею доехать», — заключила Волкова.

Утром в четверг, 11 января, Сергей Удальцов сообщил, что к нему пришли с обыском.

«Ломятся в дверь, говорят, что из полиции. Пришли с обыском», — написал он в своем Telegram-канале.

Позднее стало известно, что активиста увезли на допрос.

Ранее лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов был задержан в Москве за опрос о спецоперации России на Украине.