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В Барнауле задержали сотрудника городской администрации по подозрению в крупной взятке

СК: замглавы администрации Барнаула задержали по подозрению в крупной взятке

Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту задержали по подозрению во взятке в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, в 2020 году подозреваемый, который тогда возглавлял комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, через посредника получил взятку в размере 2 млн рублей от местного предпринимателя. Бизнесмен занимался пассажирскими перевозками по городу.

Согласно договоренностям, за «вознаграждение» компании бизнесмена получили общее покровительство, а также возможность перевозить пассажиров по тем маршрутам, где не мог ездить городской транспорт.

В итоге оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю выявили преступление. Вместе с сотрудниками СК они провели обыски дома и по месту работы подозреваемого. Мужчину задержали. В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство с просьбой взять чиновника под стражу.

В ведомстве обратили внимание, что и в отношении бизнесмена, который давал взятку, возбудили уголовное дело.

Ранее главу предприятия по производству вакцин от ковида Евгения Маковского арестовали по подозрению во взятке.

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