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Против лидера «Левого фронта» Удальцова возбуждено уголовное дело

Против лидера «Левого фронта» Удальцова возбудили дело об оправдании терроризма

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Алексей Куденко/РИА Новости

В отношении координатора общественного движения «Левый фронт» Сергея Удальцова возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Других подробностей собеседник агентства не привел.

Утром 11 января Удальцов заявил, что в его дом пришли с обысками.

21 декабря стало известно, что Тверской суд Москвы постановил назначить Удальцову 40 часов обязательных работ за нарушение порядка проведения митинга. Россиянина признали виновным в нарушении ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

В тот же день Удальцов сообщал, что сотрудники полиции задержали его на Красной площади.

«Только что я был задержан во время акции левых сил на Красной площади. Полиция заявила, что теперь нельзя на площади разворачивать красные флаги», — писал общественник.

Ранее координатора «Левого фронта» Удальцова задержали из-за проведения опроса о спецоперации России на Украине.

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