Ветеринар объяснила, как правильно ухаживать за лапами собак в зимний период

Зимой за собаками нужно ухаживать более тщательно, в частности, своевременно стричь им когти, очищать лапы, использовать крем, воск или специальную обувь. Об этом «Москве 24» рассказала ведущий ветеринарный врач Красногвардейской государственной ветклиники СББЖ ЮАО Евгения Кирнос.

По ее словам, стричь когти необходимо каждые три-пять недель, потому что в зимний период их стачивание замедляется из-за снега. Она рекомендует обращаться за этой процедурой к ветеринарам, чтобы обрезка проходила правильно и безболезненно для собаки. Кроме того, зимой нужно стричь шерсть между подушками лап, потому что там может скапливаться снег и грязь.

«Нужно использовать специальные кремы, воски или защитную обувь. Кремы и воски наиболее просты и удобны в применении, после прогулки достаточно смыть их теплой мыльной водной и насухо вытереть лапы», — отметила Кирнос.

Можно также использовать специальные носки с прорезиненной подошвой или ботинки для животных, чтобы защитить их лапы. Чтобы питомец привык гулять в них, аксессуары лучше начинать использовать с щенячьего возраста.

Ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic Маргарита Широкожухова до этого рассказала «Газете.Ru», что некоторые породы собак чувствительны к холоду. Однако, по ее словам, питомец может мерзнуть на прогулке и по другим причинам: из-за состояния шерсти, несбалансированного питания, неподходящей одежды, особенностей возраста и здоровья.

Ранее ветеринары объяснили, почему животным нельзя давать больше 10-20 граммов еды со стола.