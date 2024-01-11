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Красноярец дважды попытался расправиться с экс-супругой и сел на 12 лет

В Красноярске мужчину осудили на 12 лет за две попытки расправы с экс-супругой

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Depositphotos

В Красноярске мужчину, который дважды пытался расправиться с экс-супругой, отправили в колонию на 12 лет. Об этом сообщает прокуратура региона.

Сообщается, что инцидент произошел в 2022 году. Россиянин напал на бывшую жену и нанес ей 17 ножевых ранений, но девушку удалось спасти. Он также похитил ее имущество. Позже он снова попыталcя расправиться с экс-супругой, но довести начатое до конца снова не получилось.

После этого полицейские задержали мужчину. Его осудили по статьям о покушении на расправу, грабеже и краже. Суд назначил россиянину наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и принудительное лечение у психиатра.

Ранее на Ямале сестра пыталась отравить брата водкой ради квартиры.

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