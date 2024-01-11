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СК возбудил уголовное дело после издевательств над пенсионером в больнице

В Краснодаре возбудили уголовное дело из-за издевательств над пенсионером в больнице

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении санитарки и медсестры больницы станицы Полтавская в Краснодарском крае, женщины привязывали к кровати больного пневмонией пенсионера. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным СК, инцидент произошел 6 января в терапевтическом отделении районной больницы станицы Полтавской. В медицинское учреждение был доставлен 76-летний пациент.

Спустя двое суток медперсонал обнаружил, что мужчина ходит по коридору отделения, и привязали его к металлической кровати кусками простыни. О произошедшем родственникам пожилого человека рассказал сосед по палате.

Руководство больницы заявило о проведении внутренней проверки, возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Махачкале работница психоневрологической больницы едва не задушила пациента подушкой.

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