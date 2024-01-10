Пенсионера с пневмонией привязывали к кровати в Краснодарской больнице

Житель Краснодарского края рассказал об обращении с престарелым пациентом в местной больнице, больного пневмонией пенсионера медики привязывали к кровати. Видео с издевательствами над пожилым человеком мужчина опубликовал в социальных сетях.

Автор ролика сообщил, что его пожилой дедушка проходил лечение в больнице станицы Полтавская. По словам мужчины, медперсонал привязывал его пожилого родственника к кровати кусками простыни, чтобы пенсионер якобы не мешал лечению.

«Дед раздетый с пневмонией, лежал на кровати в одном памперсе, его руки и ноги были связаны кусками простыни. Дед не буйный, видимо он оказывал сопротивление тому, что его привязывали», — рассказал краснодарец.

По данным местных Telegram-каналов главврач больницы принес семье пенсионера извинения и сообщил, что дежурный терапевт, в чью смену пациента привязывали к кровати, отстранен от работы. В больнице проводится внутренняя проверка.

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