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Россиянам рассказали, какое наказание грозит за хранение вещей на лестничной площадке

Эксперт по ЖКХ Костянов: хранение вещей на лестничной площадке грозит штрафом

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Жильцам многоквартирных домов, которые хранят свои вещи на лестничной площадке, может грозить штраф. Об этом «Москве 24» рассказал заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов.

По его словам, запрет на складирование личных вещей на лестничных площадках связан с требованиями пожарной безопасности, потому что посторонние предметы могут создавать препятствие для эвакуации в случае экстренной ситуации. Например, при пожаре или прорыве трубы с кипятком.

«Складирование вещей на лестничной площадке рассматривается как нарушение требований пожарной безопасности. За это предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей», — предупредил Костянов.

Если же подобное нарушение привело к пожару, повреждению чужого имущества или причинению вреда здоровью, размер штрафа будет составлять от 40 до 50 тыс. рублей, добавил эксперт.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева до этого рассказала, что россиянам, которые решатся на курение в подъездах, может грозить штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в подъезде жилого дома в Москве поймали змею.

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