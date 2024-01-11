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Пристававший к девушкам посетитель клуба отказался уходить и откусил охраннику палец

Baza: в Москве посетитель клуба откусил охраннику палец

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Телеграм канал «Baza»

В Москве посетитель клуба, пристававший к девушкам, отказался уходить и откусил охраннику палец. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в клубе Glastonberry. Одного из гостей дважды выводили из заведения после приставаний к девушкам. На третий раз попытка охранника избавиться от молодого человека закончилась потасовкой.

Сообщается, что охранник вышел победителем из стычки с посетителем клуба. Однако в ходе конфликта гость укусил сотрудника заведения за указательный палец и частично откусил его.

Информации о состоянии пострадавшего охранника не поступало. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее бойцовская собака искусала лицо четырехлетней девочке и откусила палец ее няне.

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