Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Участники СВО заставили пермского чиновника снять шапку с флагом Норвегии

Пермский чиновник снял шапку с флагом Норвегии после критики участников СВО

close
100%
ЧП ДТП Пермь/VK

Глава аппарата администрации Перми Александр Молоковских снял шапку с флагом Норвегии после того, как его за ношение головного убора с символом недружественного государства раскритиковали участники российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

10 января в Telegram-канале «ЧП Пермь» появились кадры, на которых несколько человек с закрытыми масками лицами, представившиеся участниками СВО, напомнили, что Норвегия выделила 1 млрд крон (более $90 млн) на вооружение Украины.

В администрации Перми рассказали, что Молоковских купил шапку с флагом Норвегии «достаточно давно», еще до того, как эта страна стала недружественной по отношению к России.

После критики со стороны военнослужащих чиновник убрал шапку из своего гардероба. В мэрии подчеркнули, что Молоковских активно поддерживает семьи участников СВО и волонтеров.

2 августа 2023 года правительство Российской Федерации включило Норвегию в список недружественных иностранных государств.

Ранее власти Норвегии разрешили прямую продажу оружия Киеву.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами