Участники СВО заставили пермского чиновника снять шапку с флагом Норвегии

Глава аппарата администрации Перми Александр Молоковских снял шапку с флагом Норвегии после того, как его за ношение головного убора с символом недружественного государства раскритиковали участники российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

10 января в Telegram-канале «ЧП Пермь» появились кадры, на которых несколько человек с закрытыми масками лицами, представившиеся участниками СВО, напомнили, что Норвегия выделила 1 млрд крон (более $90 млн) на вооружение Украины.

В администрации Перми рассказали, что Молоковских купил шапку с флагом Норвегии «достаточно давно», еще до того, как эта страна стала недружественной по отношению к России.

После критики со стороны военнослужащих чиновник убрал шапку из своего гардероба. В мэрии подчеркнули, что Молоковских активно поддерживает семьи участников СВО и волонтеров.

2 августа 2023 года правительство Российской Федерации включило Норвегию в список недружественных иностранных государств.

Ранее власти Норвегии разрешили прямую продажу оружия Киеву.