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Казань представила экоспектакль на международной выставке «Россия»

Казань показала экоспектакль на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве

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СИБУР

Казань представила экоспектакль «Вдруг на маленькой планете» на площадке Дома Полимеров в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве, постановку организовали СИБУР и Молодежный театр на Булаке. Об этом сообщает «Реальное время».

По данным издания, в период новогодних праздников состоялись шесть показов, в общей сложности спектакль собрал порядка 400 зрителей. Куратор спектакля от СИБУРа Алина Губайдуллина отметила, что экологическая повестка является обязательной составляющей корпоративного процесса любой компании.

«Мы стараемся говорить об этом детям, используя разные способы. Экоспекталь — творческая форма донесения знаний о том, что планета — наш дом, за которым нужно ухаживать, любить и уважать», — добавила она.

Актер Сергей Мерзляков, который исполнил в постановке одну из главных ролей, отметил, что им удалось получить позитивную энергетику от зрителей и сотрудников павильона, где проходил спектакль.

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев до этого рассказал, что во время проведения «Гостеприимного сезона» на выставке «Россия», посвященного туристскому потенциалу города на Неве, стенд Петербурга поставил рекорд посещаемости. За 3 недели гостями экспозиции Северной столицы стали почти 322 тыс. человек.

Ранее на выставке «Россия» рассказали о достижениях Ивановской области.

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