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Студент домогался девятилетнего мальчика во время репетиций спектакля в Подмосковье

РЕН ТВ: в Подмосковье студента обвинили в домогательствах в отношении ребенка

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Shutterstock

В Орехово-Зуево студента вуза обвинили в домогательствах в отношении школьника во время репетиции спектакля. Об этом сообщает РЕН ТВ.

С заявлением в полицию обратилась жительница Подмосковья, женщина сообщила, что ее девятилетний сын подвергся домогательствам во время репетиции спектакля в КДЦ «Зимний театр» в Орехово-Зуево, где мальчик участвовал в постановке.

24 декабря он остался в гримерке с молодым человеком, который также был занят в спектакле. Студент совершил в отношении школьника действия сексуального характера, дома ребенок рассказал о произошедшем родителям.

Возбуждено уголовное дело, личность обвиняемого удалось быстро установить, им оказался студент второго курса Государственного гуманитарно-технологического университета Орехово-Зуево, его разыскивает полиция.

Ранее в Хабаровском крае задержали подозреваемого в изнасиловании девушек-подростков в машине.

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