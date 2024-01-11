В российском регионе произошел взрыв в многоквартирном доме

В Кировском районе Самары в жилом доме произошел взрыв бытового газа, одного человека спасти не удалось. Об этом сообщило управление МЧС по Самарской области в Telegram-канале.

Инцидент произошел в доме на улице Советская, за взрывом последовал пожар. Огонь охватил площадь в 12 квадратных метров.

Пожарно-спасательными подразделениями удалось спасти шесть человек, в том числе одного ребенка. Один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

По данным МЧС, в ликвидации пожара были задействованы 21 человек и шесть единиц техники.

30 декабря взрыв газа произошел в одной из квартир многоквартирного дома в городе Дагестанские Огни. Пострадали пять человек, четверых из них госпитализировали.

26 декабря взрыв газа произошел в пятиэтажке в Казани.

До этого сообщалось о взрыве газа в сочинском доме голкипера ФК «Зенит» Дениса Адамова. В результате происшествия в квартире футболиста выбило дверь и окна.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.