В Подмосковье двухлетний ребенок проглотил кусок отвертки

В подмосковном Домодедово врачи оказали помощь двухлетнему мальчику, который проглотил забытую отцом насадку от отвертки. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в одной из квартир многоэтажки в Домодедово, ребенок нашел насадку от отвертки, которой отец чинил его игрушку. Мальчик взял незнакомый ему предмет в руки, положил в рот и проглотил, о произошедшем он рассказал родителям.

Семья немедленно вызвала скорую помощь, ребенка доставили в местную больницу. В ходе обследования врачи обнаружили инородное тело в желудке, рядом со входом в двенадцатиперстную кишку.

Хирургическое вмешательство не потребовалась, насадка от отвертки выйдет из организма естественным путем. Состояние ребенка не вызвало у медиков опасений, он отпущен на амбулаторное лечение.

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