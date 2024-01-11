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В Подмосковье двухлетний ребенок проглотил кусок отвертки

mk.ru: в Домодедово двухлетний мальчик проглотил насадку от отвертки

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Shutterstock

В подмосковном Домодедово врачи оказали помощь двухлетнему мальчику, который проглотил забытую отцом насадку от отвертки. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в одной из квартир многоэтажки в Домодедово, ребенок нашел насадку от отвертки, которой отец чинил его игрушку. Мальчик взял незнакомый ему предмет в руки, положил в рот и проглотил, о произошедшем он рассказал родителям.

Семья немедленно вызвала скорую помощь, ребенка доставили в местную больницу. В ходе обследования врачи обнаружили инородное тело в желудке, рядом со входом в двенадцатиперстную кишку.

Хирургическое вмешательство не потребовалась, насадка от отвертки выйдет из организма естественным путем. Состояние ребенка не вызвало у медиков опасений, он отпущен на амбулаторное лечение.

Ранее годовалый ребенок проглотил 13 лампочек от елочной гирлянды.

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