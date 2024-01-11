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В Пензенской области восемь человек погибли в ДТП

Восемь человек погибли в ДТП с минивэном и грузовиком в Пензенской области

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МВД РФ по Пензенской области

Восемь человек погибли и двое пострадали в результате столкновения минивэна и фуры на федеральной трассе «Урал» в Пензенской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным МВД, авария произошла около 3:00 мск на 504-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал». Согласно предварительной информации, водитель минивэна, мужчина 1981 года рождения, ехал в сторону Москвы. Он выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Volvo.

В экстренных службах сообщили, что один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии.

На этой неделе также произошла массовая авария. 8 января на 526-м км трассы М-11 в Новгородской области столкнулись более 50 грузовиков и легковых автомобилей. В результате происшествия пострадали свыше 16 человек, в том числе 5 детей. Известно о четырех летальных случаях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что самый сильный подросток России погиб в автомобильной аварии в Башкирии.

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