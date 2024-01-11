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В Приморье фейерверк мог вызвать природный пожар площадью несколько гектаров

В Приморье тушат природный пожар, предположительно, возникший из-за фейерверка

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В Ольгинском муниципальном округе Приморья произошел природный пожар площадью около 5 гектаров. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

По данным ведомства, возгорание произошло, предположительно, из-за новогоднего фейерверка. Пожар действует в 15 километрах от населенного пункта Веселый Яр. Его тушением занимаются специалисты ольгинской лесопожарной станции.

Согласно сообщению минлесхоза, это не первый природный пожар в Приморье с начала года. 1 января несколько возгораний было зарегистрировано в южных муниципалитетах региона. Предположительно, они возникли от новогодних фейерверков.

10 января сообщалось о пожаре на складе готовой продукции швейной фабрики в поселке Муромцево Владимирской области.

До этого на юго-востоке Санкт-Петербурга загорелся ангар. Строение располагалось на Дальневосточном проспекте. По данным МЧС, в металлическом ангаре размером 70х80 метров произошел пожар на общей площади 4 тыс. квадратных метров.

Ранее в центре Москвы загорелось здание гостиницы.

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