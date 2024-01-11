Трамп пообещал крупнейшую депортацию в истории США

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал устроить самую крупную депортацию в американской истории в случае, если он победит на будущих выборах главы государства. Об этом Трамп заявил в эфире телеканала Fox News.

«У нас будет крупнейшее усилие по депортации в истории нашей страны», – сказал Трамп.

По его словам, в настоящее время в США находятся миллионы незаконных мигрантов, из-за которых страдают коренные жители страны.

«Вы видели, как в Нью-Йорке выгоняют школьников и сажают на их место мигрантов? <...> Мы вернем каждого туда, откуда он прибыл», – заявил Трамп, имея в виду недавний случай в нью-йоркской школе, которая перевела своих учеников на дистанционное обучение, чтобы разместить в здании почти 2 тыс. мигрантов.

До этого Трамп заявил, что намерен понизить налоги для граждан в случае своей победы на выборах, намеченных на ноябрь 2024 года.

Ранее в США раскрыли главную трагедию предстоящих выборов.