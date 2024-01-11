Самолет повредил при посадке древние геоглифы Наска

В результате аварийной посадки небольшого самолета в пустыне Наска три линии древних геоглифов, особо охраняемое культурное наследие, получили повреждения. Как пишет ТАСС, об этом сообщил директор Децентрализованного управления культуры департамента Ика Альберто Марторель Карреньо.

Чтобы понять масштаб повреждений был использован беспилотный летательный аппарат. Он установил, что пострадали три линии, пересекающие пампы, но все фигуры в целостности. Карреньо отметил, что полеты над объектом всемирного наследия требуют большой ответственности, и причины аварии должны быть расследованы.

После аварии авиакомпания-владелец Aero Fénix изначально собиралась разобрать самолет и вывезти его по частям, чтобы не причинять дополнительного ущерба ландшафту. Однако вместо этого ему заменили колеса и выкатили, оставив дополнительный 250-метровый след. Собственник аварийного самолета выплатил залог, гарантирующий проведение восстановительных работ на трех линиях.

Группа гигантских геометрических и фигурных геоглифов в южной части Перу была открыта только в середине прошлого века и до сих пор вызывает много споров об их происхождении и назначении. Ежегодно тысячи туристов со всего мира приезжают в Перу, чтобы с высоты птичьего полета наблюдать за этими мистическими линиями. В 1994 году они были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В декабре 2023 года ученые обнаружили в провинции Наска 29 новых геоглифов, большинство из которых — это изображения кошачьих, а также антропоморфные фигуры.

Ранее ученые из Варшавского университета обнаружили захоронение древнего народа наска, жившего на южном побережье Перу в доиспанскую эпоху. В частности археологи нашли 22 человеческих тела, среди которых есть мумифицированный ребенок, принесенный в жертву.

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