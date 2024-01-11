В Ростовской области произошли взрывы и сработала система ПВО

Жители Каменск-Шахтинского в Ростовской области сообщают о нескольких громких взрывах в небе над городом. По предварительной информации, по воздушным целям в районе работает система ПВО, сообщает Telegram-канал Shot.

В сообщении говорится минимум о трех взрывах, первый из которых раздался около 0:30.

При этом официальной информации пока не поступало, отмечает канал.

10 января министерство обороны России сообщило о ликвидации в воздушном пространстве Саратовской области украинского беспилотника. По информации ведомства, военные ВСУ использовали для атаки БПЛА самолетного типа.

До этого российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника в небе над Орловской областью. Позже мэр города Юрий Парахин заявил, что один из сбитых БПЛА при падении повредил жилую многоэтажку.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили восемь беспилотников над двумя регионами России.