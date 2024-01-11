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Московский суд на два месяца арестовал начальника котельной в Климовске

Суд на два месяца арестовал начальника котельной в Климовске Александра Чикова

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Суд арестовал начальника котельной Климовского специализированного патронного завода Александра Чикова. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения Чикову, являющемуся фигурантом по делу аварии на котельной в Климовске, в виде заключения под стражу на срок до 7 марта 2024 года.

Чиков обвиняется в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. В соответствии с пунктом «а» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в текущий момент рассматривается возможность строительства дополнительной котельной в Климовске на случай непредвиденных обстоятельств.

6 января глава Подольска Григорий Артамонов ввел в городе режим чрезвычайной ситуации локального характера. Причиной послужило продолжительное отсутствие отопления в домах, расположенных в микрорайоне Климовск.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.

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