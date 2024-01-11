Большинство работающих россиян в праздники задумывались о собственном бизнесе

Праздничные дни подтолкнули россиян к мыслям об уходе из найма. Свыше 70% опрошенных хотя бы раз за прошедшие выходные задумывались об открытии собственного бизнеса, говорится в исследовании Аналитического Центра «Консоль.Про», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 22% опрошенных наемных сотрудников признались, что готовы совмещать собственный бизнес с занятостью на текущем месте работы.

Главной мотивацией для открытия собственного бизнеса большинство опрошенных (60%) видят прибыль и рост собственного благосостояния. Лишь четверть россиян, мечтающих о собственном деле, верят, что оно принесет им моральное удовлетворение, и только 15% ждут от бизнеса интересных и амбициозных задач. При этом почти треть (31%) респондентов устроил бы ежемесячный доход в собственном бизнесе от 80 до 100 тысяч рублей. Примерно столько же (30%) готовы перейти в разряд предпринимателей, если собственное дело будет приносить им свыше 100 тысяч рублей в месяц.

Регистрировать компанию будущие предприниматели не торопятся. Почти половина опрошенных (46%) отметила, что для старта в бизнесе достаточно получить статус самозанятого. По мнению 55% «будущих бизнесменов», такой режим подходит под их деятельность и прост в открытии. Бизнес-план также не потребуется — каждый пятый (18%) респондент, мечтающий о прибыли, верит, что успешный бизнес возможен без планов и стратегий.

Инвестировать в будущий успех и рисковать большими деньгами (свыше 500 тысяч рублей) готовы лишь 8% опрошенных. 30% будущих предпринимателей рассчитывает потратить на запуск собственного дела не более 100 тысяч рублей. При этом большая часть (31%) «мечтающих о бизнесе» верят в собственный успех в сфере торговли. В топ-3 популярных бизнес-направлений вошли также IT (15%) и маркетинговые услуги (11%). Наименее популярными нишами стали финансовые и юридические услуги — 1%.

В мечтах о бизнесе провели праздничные дни далеко не все. Треть россиян (31%) не смогла полноценно насладиться праздниками из-за работы. При этом четверть (25%) из них отметили, что не получат премии или надбавки за работу на праздниках. Те же, кто не сумел отвлечься от рабочей рутины чаще всего проводили время с семьей и друзьями (34%), отдыхали дома (32%), посещали культурные (16%) и спортивные (12%) мероприятия. Уделили внимание саморазвитию и образованию на прошедших праздниках лишь 3% опрошенных.

Ранее исследователи зафиксировали рост интереса россиян к новостям.