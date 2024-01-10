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В Дагестане спасли семью из четырех человек, угодившую на машине в снежную ловушку

Семья из четырех человек застряла на Харибском перевале из-за сильного снегопада

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Global Look Press

В Дагестане местные жители попали в снежную ловушку на Харибском перевале. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Гумбетовского района республики.

Водитель ВАЗ-2107 возвращался в село Чирката вместе с тремя членами семьи: матерью, супругой и братом. Родственники ездили осматривать свои фермерские угодья, на которых держат скот, но на обратной дороге попали в снежный плен.

Глава семейства набрал номер 112, после чего на спасение узников отправились работники Гумбетовского филиала АО «Ремонтно-строительный участок». Машину из снега помогали вытаскивать инженер Алимчилав Алимчилаев и мастер Гаджима Багавудинов. Благодарные пострадавшие благополучно добрались до дома, медицинская помощь им не потребовалась.

Как отмечается, участок республиканской дороги Хасавюрт — Тлох, ведущей через Харибский перевал, сейчас закрыт из-за ухудшения погодных условий.

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