В Дагестане спасли семью из четырех человек, угодившую на машине в снежную ловушку

В Дагестане местные жители попали в снежную ловушку на Харибском перевале. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Гумбетовского района республики.

Водитель ВАЗ-2107 возвращался в село Чирката вместе с тремя членами семьи: матерью, супругой и братом. Родственники ездили осматривать свои фермерские угодья, на которых держат скот, но на обратной дороге попали в снежный плен.

Глава семейства набрал номер 112, после чего на спасение узников отправились работники Гумбетовского филиала АО «Ремонтно-строительный участок». Машину из снега помогали вытаскивать инженер Алимчилав Алимчилаев и мастер Гаджима Багавудинов. Благодарные пострадавшие благополучно добрались до дома, медицинская помощь им не потребовалась.

Как отмечается, участок республиканской дороги Хасавюрт — Тлох, ведущей через Харибский перевал, сейчас закрыт из-за ухудшения погодных условий.

Ранее в Петербурге лай собаки помог обнаружить обездвиженных супругов.