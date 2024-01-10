В Казани водителя зажало между двумя автомобилями по вине пассажирки

В Казани пассажирка сбила водителя, вышедшего из машины, чтобы устранить поломку. Об этом рассказали в пресс-службе казанской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел сегодня утром на пересечении улиц Залесной и Осиновской, где в плотном потоке транспортных средств внезапно заглох Daewoo Gentra, двигавшийся под управлением 21-летнего юноши. Тогда он вышел на улицу, открыл капот и поправил клемму аккумуляторной батареи, а затем попросил о помощи свою знакомую, остававшуюся в салоне.

Пассажирка с готовностью повернула ключ зажигания и наехала на стоявшего на проезжей части мужчину. В результате его зажало между двумя транспортными средствами. Водитель получил травму ноги и был госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД возбудили дело об административном правонарушении и начали расследование.

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