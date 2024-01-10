Первоклассница потерялась по дороге в школу в Волгограде. Ей помогли прохожая и таксист

В Волгограде первоклассница потерялась по дороге в школу и едва не замерзла. Как сообщает v1.ru, на занятия ее отвезли случайная прохожая и таксист.

Утром школьница из Тракторозаводского района подошла к незнакомой женщине на остановке «Старт». Девочка плакала и едва смогла объяснить, что перепутала автобусы и теперь не знает, как добраться до своей школы.

«Я торопилась на работу. На остановке людей было много, но маленькая девочка подошла почему-то именно ко мне. Заплаканная, вся в слезах, от волнения толком не может сказать, что случилось. Говорит мне: «Тетенька, я потерялась». Я сразу не сообразила, что делать. Позвонила 112, а мне никто не отвечает. Девочка замерзла. Я завела ее в цветочный магазин. Телефона у девочки не оказалось, номер мамы она не знает. Ничего другого не придумала, как вызвать такси и поехать с ней вместе, искать школу. Если бы не нашли, то поехали бы в полицию», — рассказала волгоградка.

Она рассказала, что поиски школы длились больше часа, но в итоге водитель «Яндекс.Такси» по имени Рамин нашел тот самый синий забор.

«Наконец, девочка угадала свою школу — № 3 на остановке «Школа 12». Отдали девочку ее учителю. Мужчина довез меня до работы в Дзержинский район. Я приготовила деньги, чтобы заплатить за поездку, а он отказался, представляете? Говорит, что понимает ситуацию и что у него самого трое детей», — объясняет женщина.

Волгоградского таксиста Рамина Набиева, который принимал участие в сегодняшней поисковой операции, удалось найти журналистам.

«Деньги не взял, иначе какая это помощь? Если помогаешь человеку — это должно быть бескорыстно. У нас в городе много злых людей. Всегда обращают внимание: русский я или нет. Какая разница? А я просто не смог пройти мимо», — признался он.

Ранее на Таймыре таксист помог девушкам, которых ночью преследовал неизвестный.