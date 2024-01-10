Поезд сбил трех человек в центре Москвы

Поезд сбил трех человек около железнодорожной станции Рижская в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По предварительным данным, пострадавшие от полученных травм скончались. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Самарской области электричка сбила школьную учительницу. Инцидент произошел 28 декабря в селе Старая Рачейка. 70-летняя местная жительница переходила железнодорожные пути, идущие сквозь поселок, и угодила под электропоезд. Пенсионерка получила открытый перелом ноги и ушибы внутренних органов и была немедленно доставлена в ближайшую больницу.

9 декабря стало известно, что в Ленинградской области молодой человек получил травмы после того, как попытался перебежать пути перед поездом. Молодой человек был в беспроводных наушниках и капюшоне, поэтому, как он сам позже сообщил, не заметил поезд.

Ранее «Ласточка» из Нижнего Новгорода простояла на морозе два часа.