РПЦ выпустила указ по запрещению Уминского в служении

Московская епархия Русской Православной церкви (РПЦ) опубликовала указ, который запрещает протоиерея Алексея Уминского в служении. Об этом сообщается на сайте епархии.

«Протоиерей Алексий Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах города Москвы, освобождается от несомого послушания и запрещается в священнослужении до окончания рассмотрения его дела в Дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете Москвы», — говорится в публикации.

До этого бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что настоятеля храма Святой Троицы в Хохлах протоиерея Алексея Уминского запретили в служении.

До этого бывший протодиакон Русской Православной церкви Андрей Кураев (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что не намерен отказываться от российского гражданства.

6 ноября Андрей Кураев сообщил в соцсетях, что покинул Россию и сделал это в День народного единства. До этого он упоминал, что намерен перебраться в Чехию. За границей протодиакон намеревался «писать, говорить, читать лекции». Он попросил своих подписчиков о финансовой помощи, перечислив траты, которые ему предстоят из-за отъезда.

Ранее патриарх Кирилл заявил о неспособности людей жить без войны.