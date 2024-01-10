В «Единой России» пообещали законодательно закрепить единые меры поддержки семей

Партия «Единая Россия» проработает законодательные решения по реализации мероприятий в Год семьи, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, координатор партийного проекта «Крепкая семья» Татьяна Буцкая.

По словам зампреда думского комитета, в «Единой России» намерены установить на федеральном уровне статус многодетной семьи, заняться совершенствованием механизма льготной ипотеки и поддержкой молодых семей.

«Утверждение на федеральном уровне статуса многодетной семьи необходимо, чтобы собрать воедино имеющиеся льготы и установить их единый перечень, который будет действовать вне зависимости от региона проживания. Появится единый подход к определению многодетной семьи, критерии многодетности», — заявила Татьяна Буцкая.

Парламентарий уточнила, что сейчас в ряде регионов РФ действуют льготы на проезд, на парковку, на школьную форму. Федеральный статус многодетных, по ее словам, сделает подобные меры поддержки обязательными.

Говоря о совершенствовании механизма льготной семейной ипотеки, Буцкая отметила, что программы, позволяющие приобретать жилье по льготной ставке, востребованы и реально работают, «расширяя возможности улучшения жилищных условий семей».

«Планируется продлить действие субсидии в 450 тыс. рублей на ипотеку при рождении третьего ребенка. В ряде регионов существуют собственные выплаты на жилье для семей с детьми. В совокупности эти меры поддержки составляют иногда до половины стоимости квартиры или дома», — добавила Буцкая.

Помимо этого, она подчеркнула, что «Единая Россия» прорабатывает меры поддержки студенческих семей.

«Необходимо собрать лучшие практики создания семейных общежитий при вузах, групп по уходу за детьми. Это позволит молодым парам создавать семьи и продолжать обучение, получать профессию. Будем обсуждать с руководством институтов уже действующие практики, смотреть на возможность их тиражирования», — рассказала координатор партпроекта «Крепкая семья».

Также, по ее словам, в России будут тиражировать лучшие корпоративные практики поддержки семей с детьми.

В качестве примера Буцкая привела компании, которые при рождении второго ребенка дают сотрудникам беспроцентные субсидии на покупку квартиры, оформляют полный полис ДМС на всю семью, предоставляют льготные путевки в детские лагеря и санатории.

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