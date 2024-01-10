В Болгарии намерены перенести памятник советскому солдату «Алеша»

Депутаты фракции «Демократы за сильную Болгарию» предложили до конца текущего года демонтировать монумент солдату советской армии «Алеша» с холма Освободителей в городе Пловдиве и перенести его в Музей социалистического искусства в Софии. Об этом сообщает новостной портал Plovdiv24.

«Роль этого памятника должна быть переосмыслена. Мы поддерживаем это и выступаем за историческую правду», — заявил депутат Владимир Славенски.

По его мнению, перемещение «Алеши» с холма Освободителей станет «моральным актом во славу болгарской истории и в память о жертвах тоталитарного коммунистического режима».

«Памятник «Алеша» сильно отличается от других монументов в городе своими размерами», — утверждает парламентарий Йоно Чепилски.

Он также отметил, что монумент не является частью культуры и истории Пловдива, а его внушительные масштабы напоминают об «оккупации Болгарии СССР» в тоталитарный период.

Детальное обсуждение инициативы запланировано на 17 января, заключается в статье.

До этого в столице Болгарии — Софии — приступили к сносу памятника советским солдатам.

Ранее суд в Болгарии запретил демонтаж памятника Советской армии.