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Погранслужба Финляндии задержала первых в этом году нарушителей

Пограничники Финляндии задержали 4 нарушителей в местности на границе с Россией

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Lehtikuva/Reuters

Пограничная служба Финляндии задержала первых в этом году нарушителей на границе с Россией. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Пограничная служба юго-восточной Финляндии задержала четырех человек в районе Париккала», — говорится в заявлении.

Инцидент будет расследоваться как подозрение в нарушении государственной границы Финляндии. Злоумышленников обнаружили около шести часов утра, они попали в страну не через пункт пропуска, а по пересеченной местности, где и были задержаны.

8 января сообщалось, что Финляндия намерена держать границу с РФ закрытой — правительство страны ищет для этого дополнительные юридические обоснования.

27 декабря граждане Финляндии потребовали признать закрытие границы с РФ неконституционным. Решения властей Финляндии о закрытии восточной границы были обжалованы в высшем административном суде страны.

Ранее стало известно, что в Финляндии готовятся к продолжению миграционного кризиса на границе с Россией.

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