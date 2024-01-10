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Суд в Москве вернул коллективный иск против Ивлеевой

Суд в Москве вернул коллективный иск против блогерши Насти Ивлеевой

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Хамовнический суд Москвы вернул коллективное исковое заявление актера, продюсера сериала «Бригада» Александра Иншакова против блогерши Насти Ивлеевой, организовавшей скандальную «полуголую» вечеринку в московском клубе Mutabor. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

«Суд <...> вернул исковое заявление Иншакова», — сказано в публикации.

В качестве причины возращения иска указывается, что сведения о проживании Ивлеевой на территории района Хамовники отсутствуют.

«При этом имеются сведения о ее регистрации на территории иного субъекта Российской Федерации», — отметили в пресс-службе.

Некоторое время назад 76-летний актер Александр Иншаков организовал коллективный иск против Ивлеевой с требованием компенсировать моральный вред в размере 1 млрд рублей.

В свою очередь, адвокат Александр Добровинский данный иск назвал смешным.

Ранее Оскар Кучера назвал Ивлееву недалекой.

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