Суд в Москве вернул коллективный иск против Ивлеевой

Хамовнический суд Москвы вернул коллективное исковое заявление актера, продюсера сериала «Бригада» Александра Иншакова против блогерши Насти Ивлеевой, организовавшей скандальную «полуголую» вечеринку в московском клубе Mutabor. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

«Суд <...> вернул исковое заявление Иншакова», — сказано в публикации.

В качестве причины возращения иска указывается, что сведения о проживании Ивлеевой на территории района Хамовники отсутствуют.

«При этом имеются сведения о ее регистрации на территории иного субъекта Российской Федерации», — отметили в пресс-службе.

Некоторое время назад 76-летний актер Александр Иншаков организовал коллективный иск против Ивлеевой с требованием компенсировать моральный вред в размере 1 млрд рублей.

В свою очередь, адвокат Александр Добровинский данный иск назвал смешным.

Ранее Оскар Кучера назвал Ивлееву недалекой.