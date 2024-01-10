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Отставных судей попросили не работать фотографами

Комиссия по этике рекомендовала экс-судьям не работать фотографами и дизайнерами

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Shutterstock

Комиссия Совета судей по этике разъяснила, какой работой не рекомендуется заниматься судьям после выхода в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Разъяснения последовали после обращения двух экс-судей. Им посоветовали не работать дизайнерами интерьеров и фотографами. Эти профессии являются творческими, однако в случае получения прибыли становятся предпринимательством, что для отставных судей недопустимо по закону. При этом творческая, научная и преподавательская деятельность им разрешена.

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