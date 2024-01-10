Отставных судей попросили не работать фотографами

Комиссия Совета судей по этике разъяснила, какой работой не рекомендуется заниматься судьям после выхода в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Разъяснения последовали после обращения двух экс-судей. Им посоветовали не работать дизайнерами интерьеров и фотографами. Эти профессии являются творческими, однако в случае получения прибыли становятся предпринимательством, что для отставных судей недопустимо по закону. При этом творческая, научная и преподавательская деятельность им разрешена.

5 ноября в Конституционном суде оценили состояние судебной системы России. Председатель КС Валерий Зорькин подчеркнул, что судебная система «очищается и продолжает работать», чтобы обеспечить действительное равенство всех перед судом и законом.

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