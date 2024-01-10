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Падение ледяной глыбы на женщину в Москве попало на видео

В Москве упавшая ледяная глыба с крыши сбила женщину с ног, СК проводит проверку

В Москве женщину сбила в ног, прилетевшая ей в спину глыба с крыши. В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Москве заявили, что уже начали проверку из-за травмирования прохожей.

Сход льда с крыши дома на площади Победы произошел 10 января. На кадрах ледяная глыба ударяет женщину, которая идет на безопасном расстоянии от дома, в спину, после чего пострадавшая падает на живот. К ней подбегает сотрудник городских служб, который стоял неподалеку от места происшествия.

Пострадавшую 1972 года рождения доставили в одну из столичных больниц, ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Воронеже на женщину упала глыба льда и раздробила ей ноги.

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