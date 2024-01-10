В российском городе из-за работы аварийной системы пропал свет

Несколько районов Омска остались без света на фоне аварии. Об этом сообщает местное издание NGS55.ru.

Подача электроэнергии была прекращена на правом берегу Оми и в районе Московка, а также в Левобережье.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Омской области Владимир Шнипко заявил, что это произошло из-за того, что на подстанции «Таврическая» сработала автоматически аварийная защита. По его словам, из-за этого от электроснабжения отключили примерно третью часть Омской области, в том числе почти половину Омска. Он отметил, что восстановить подачу электроснабжения планируется в течение часа.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что в Любинском, Саргатском, Тарском, Усть-Ишимском муниципальных районах электроснабжение удалось восстановить. Он также пожелал хорошего вечера жителям региона, оставшимся без света.

Ранее стало известно, что жители Ярославской области получат по 15 тысяч рублей из-за отключения света.