Губернатор Омской области пожелал хорошего вечера оставшимся без света россиянам

Губернатор Омской области Виталий Хоценко пожелал хорошего вечера жителям региона, оставшимся без света из-за аварии. Комментарий глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

В видеообращении Хоценко отметил, что часть Омска и области находятся без электроснабжения. По его словам, он поручил министру энергетики региона срочно выехать на объект.

«Энергетики уже работают на подстанции. Ситуация под контролем», — сказал Хоценко.

В конце ролика губернатор добавил фразу: «Хорошего вечера».

Позднее Хоценко сообщил, что в Любинском, Саргатском, Тарском, Усть-Ишимском муниципальных районах электроснабжение удалось восстановить, а энергетики продолжают работу.

В конце декабря сообщалось, что в Дагестане более ста тысяч человек остались без электроснабжения из-за непогоды.

До этого два ТРК в Петербурге приостановили работу из-за проблем с отоплением и светом.

Ранее стало известно, что жители Ярославской области получат по 15 тысяч рублей из-за отключения света.