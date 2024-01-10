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Губернатор Омской области пожелал хорошего вечера оставшимся без света россиянам

Омский губернатор Хоценко пожелал хорошего вечера оставшимся без света людям

Губернатор Омской области Виталий Хоценко пожелал хорошего вечера жителям региона, оставшимся без света из-за аварии. Комментарий глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

В видеообращении Хоценко отметил, что часть Омска и области находятся без электроснабжения. По его словам, он поручил министру энергетики региона срочно выехать на объект.

«Энергетики уже работают на подстанции. Ситуация под контролем», — сказал Хоценко.

В конце ролика губернатор добавил фразу: «Хорошего вечера».

Позднее Хоценко сообщил, что в Любинском, Саргатском, Тарском, Усть-Ишимском муниципальных районах электроснабжение удалось восстановить, а энергетики продолжают работу.

В конце декабря сообщалось, что в Дагестане более ста тысяч человек остались без электроснабжения из-за непогоды.

До этого два ТРК в Петербурге приостановили работу из-за проблем с отоплением и светом.

Ранее стало известно, что жители Ярославской области получат по 15 тысяч рублей из-за отключения света.

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