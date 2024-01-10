В поселке в Воронежской области ввели режим ЧС после падения боеприпаса

Режим ЧС регионального масштаба ввели в поселке Петропавловка Воронежской области после падения боеприпаса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«В населенном пункте завершают обследование поврежденного имущества. Нацелил коллег: по итогам работ жители должны получить дома и другие объекты с характеристиками не хуже, чем были», — написал он.

Глава региона пообещал восстановить жилье, автомобили и хозпостройки, пострадавшие в результате инцидента. В населенном пункте ввели режим ЧС регионального масштаба.

3 января выяснилось, что в результате падения боеприпаса пострадали четыре человека, они обратились за помощью к врачам с легкими травмами.

В начале декабря в Воронежской области системы РЭБ перехватили беспилотник. Гусев подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

До этого глава Воронежской области сообщил, что российские силы ПВО сбили в регионе украинские дроны.