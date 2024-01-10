Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В поселке в Воронежской области ввели режим ЧС после падения боеприпаса

Губернатор Гусев сообщил о режиме ЧС в Воронежской области после падения снаряда

close
100%
Гусев' class="item-image" >
Телеграм-канал Гусев

Режим ЧС регионального масштаба ввели в поселке Петропавловка Воронежской области после падения боеприпаса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«В населенном пункте завершают обследование поврежденного имущества. Нацелил коллег: по итогам работ жители должны получить дома и другие объекты с характеристиками не хуже, чем были», — написал он.

Глава региона пообещал восстановить жилье, автомобили и хозпостройки, пострадавшие в результате инцидента. В населенном пункте ввели режим ЧС регионального масштаба.

3 января выяснилось, что в результате падения боеприпаса пострадали четыре человека, они обратились за помощью к врачам с легкими травмами.

В начале декабря в Воронежской области системы РЭБ перехватили беспилотник. Гусев подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

До этого глава Воронежской области сообщил, что российские силы ПВО сбили в регионе украинские дроны.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами