Годовалый ребенок отрезал себе нос во время игры с ножницами

В Москве годовалый мальчик отрезал себе нос во время игры с ножницами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 9 января в квартире дома на улице Зворыкина. Годовалый ребенок схватил ножницы и начал с ними играть — мать мальчика это заметила, но не успела забрать инструмент. В результате он отрезал себе кончик носа.

Россиянка незамедлительно обратилась за помощью к медикам. Прибывшие на место врачи доставили ребенка в сопровождении матери в больницу.

Информации о состоянии мальчика на данный момент не поступало. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее подростку отрезало пальцы машиной для приготовления хинкали.