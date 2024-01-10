Политконсультант заявил об особом значении визита Путина на Чукотку

Визит первого лица государства в любой регион страны всегда придает субъекту федерации ускорение, и посещение президентом РФ Владимиром Путиным Чукотки задаст новый импульс развития автономного округа, а также всей Арктической зоны России. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политконсультант, член Общественного совета при Минприроды РФ и комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), автор Телеграм-канала «Смыслы и Стратегии» Станислав Корякин.

Эксперт подчеркнул, что глубина и качество развития региона после посещения первым лицом государства всегда зависит от активности главы субъекта.

По его мнению, визит Владимира Путина на Чукотку и потенциал нового главы региона Владислава Кузнецова даст синергетический эффект.

«Глава Чукотки Владислав Кузнецов, занимавший ранее пост первого заместителя председателя правительства Луганской народной республики, имеет опыт восстановления инфраструктуры нового региона страны. А для Чукотки тема инфраструктуры — одна из важных, поскольку совокупность факторов делает проживание на Чукотке своеобразным вызовом», — констатировал Станислав Корякин.

Он добавил, что президент России Владимир Путин впервые посетил Чукотку в качестве главы государства, а также высказал убеждение в том, что внимание президента России к такому отдаленному региону страны, как Чукотка, «важно в символическом и практическом планах».

Кроме того, как считает эксперт, визит Владимира Путина на Чукотку стал сигналом для всех регионов.

«Рабочие поездки президента в субъекты федерации — выявление возможных проблем, глав регионов это держит в тонусе. Губернаторы регионов знают, что Владимир Путин может приехать в любой момент, и пример отдаленной Чукотки вполне себе показатель», — заявил Станислав Корякин.

Наравне с Калининградом, Мурманском, Севастополем и Владивостоком политконсультант назвал Чукотку регионом, который может и должен устойчиво и системно развиться, рассчитывая на особую поддержку федерального центра. Основанием этого эксперт считает географическое расположение этих регионов и их практическое значение в качестве опорных пунктов страны в части логистики и безопасности при взаимодействии с внешним миром.

«Это точки, обозначающие крайние географические координаты страны, создающие ее каркас. Визит президента на Чукотку — восстановление логики и поддержание справедливости в отношении самых отдаленных и крайних в географическом смысле регионов», — заключил Станислав Корякин

10 января президент России Владимир Путин совершил визит на Чукотку, в ходе которого посетил ряд производств и пообщался с местными жителями. Это первая рабочая поездка главы государства в этом году.