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Керчинец оставил в подъезде четырехмесячного ребенка, потому что он плакал

В Керчи нашли раздетого четырехмесячного ребенка в подъезде

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Depositphotos

В Керчи жильцы дома нашли раздетого четырехмесячного ребенка в подъезде. Об этом сообщает УМВД по Республике Крым.

Инцидент произошел 5 января в одном из многоквартирных домов. Жители обнаружили в подъезде неодетого четырехмесячного ребенка и сообщили об этом в правоохранительные органы, которые незамедлительно прибыли на место.

После этого ребенка передали врачам скорой помощи. Его доставили в медицинское учреждение. Сообщается, что жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Позже выяснилось, что накануне в гостях у его родителей был мужчина, с которым они совместно выпивали. В семье также воспитывается еще один малолетний ребенок.

Когда родители ребенка уснули, друг семьи вынес его из квартиры. Однако мальчик заплакал, и тогда мужчина решил оставить его на лестничной клетке.

Сотрудники полиции проводят проверку. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее в Екатеринбурге около крыльца подъезда нашли мать с обморожением и ее ребенка.

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