Группа подростков держит в страхе село в Томской области

Жители села в Томской области пожаловались на группировку подростков, которые нападают на людей. Об этом сообщает ГТРК «Томск».

По данным издания, речь идет о селе Итатка Томского района. По словам жителей села, двое подростков и их совершеннолетний друг уже год нападают на людей. От их действий пострадали трое подростков. Двоим мужчинам банда угрожала ножом, у одно из них в последствии угнали машину. Также сельчане утверждают, что 31 декабря злоумышленники пытались проникнуть в дом одного из педагогов местной школы: они пинали дверь, угрожали хозяйке и членам ее семьи расправой.

Полиция начала проверку по факту опубликованной информации о нападении в новогоднюю ночь, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД РФ.

Жительница Тюмени рассказала о банде подростков, которая держит в страхе жителей ее дома.