Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Группа подростков держит в страхе село в Томской области

В Томской области подростки нападают на жителей села и держат их в страхе

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Жители села в Томской области пожаловались на группировку подростков, которые нападают на людей. Об этом сообщает ГТРК «Томск».

По данным издания, речь идет о селе Итатка Томского района. По словам жителей села, двое подростков и их совершеннолетний друг уже год нападают на людей. От их действий пострадали трое подростков. Двоим мужчинам банда угрожала ножом, у одно из них в последствии угнали машину. Также сельчане утверждают, что 31 декабря злоумышленники пытались проникнуть в дом одного из педагогов местной школы: они пинали дверь, угрожали хозяйке и членам ее семьи расправой.

Полиция начала проверку по факту опубликованной информации о нападении в новогоднюю ночь, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД РФ.

Жительница Тюмени рассказала о банде подростков, которая держит в страхе жителей ее дома.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами