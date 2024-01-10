Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутат раскритиковал законопроект о несвежих продуктах «для бедных»

Депутат Арефьев: нельзя кормить людей несвежими продуктами, превращая их в «собак»

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

В магазинах нельзя вводить практику бесплатной раздачи продуктов с истекающим сроком годности малоимущим гражданам, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он осудил эту инициативу, заявив в эфире НСН, что если товар не просрочен, то его можно продать, а в противном случае употреблять его в пищу нельзя никому.

Комментируя законопроект, Арефьев заявил, что торговля «не занимается благотворительностью», и поэтому отдавать бесплатно хороший, непросроченный товар никто не обязан.

«Если у торгового предприятия есть желание поделиться бесплатной продукцией с непросроченным сроком годности, они могут выставить его на раздачу бедным без всякого закона, — считает депутат. — А если мы разрешим законодательно отдавать просроченный товар, это уголовное преступление. Если товар просрочен, его нельзя отдавать даже бесплатно. Если его нельзя употреблять в пищу богатым и состоятельным людям, с какой стати его предлагать бедным, ведь его уже есть нельзя».

Малоимущие граждане не должны употреблять в пищу непригодные для этого продукты, подчеркнул Арефьев.

«Выделять бедных в категорию каких-то «собак» или «животных» нельзя. Я не понимаю, зачем это нужно и не считаю нужным такой закон принимать», —заявил он.

Напомним, в Госдуму планируют внести законопроект, который предполагает появление в магазинах полок с бесплатными продуктами для пенсионеров и других уязвимых категорий населения. Депутат Яна Лантратова назвала эту инициативу важной, подчеркнув, что в России многие пенсионеры вынуждены на всем экономить и отказывать себе в покупке продуктов.

Врачи ранее назвали продукты, которыми проще всего отравиться.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами