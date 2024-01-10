Самый сильный подросток России погиб в автомобильной аварии в Башкирии

Абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев погиб в возрасте 16 лет в результате автомобильной аварии. Об этом сообщил его отец Андрей Батяев в разговоре с ТАСС.

По словам папы, трагедия случилась 8 января на 1356-м км автотрассы «М-5» Урал, за 80 км от города Октябрьского в Республике Башкортостан.

Согласно данным регионального главка ГИБДД, подросток управлял машиной ВАЗ-2109, приобретенной за день до ДТП. По предварительной информации, юноша не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. В это время с ним в автомобиле находился 14-летний мальчик, который получил серьезные травмы.

«По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз», — добавили в ведомстве.

В Госавтоинспекции порекомендовали родителям следить за своими детьми и пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль, особенно во время каникул.

«Исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей, запретить управление транспортом без соответствующего на то права», — отмечается в публикации.

В материале указывается, что в 11 лет Батяев выиграл Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила РДШ», он также является абсолютным чемпионом по воркауту Всероссийских пляжных игр и многократным призером республиканской школьной олимпиады на Кубок им. Юрия Гагарина по физкультуре.

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