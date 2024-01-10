Врач объяснил, как правильно отогревать замерзшие детские руки и ноги

Замерзшие детские руки и ноги нельзя отогревать горячими компрессами и ваннами. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской КБ Рамил Шахвеледов. По его словам, конечности лучше аккуратно растереть, чтобы усилить кровообращение.

«Для щек подойдет мягкое тепло вроде приложенного к ним полотенца. Подбирая одежду для прогулки, важно учесть погодные условия — она должна быть теплой, но при этом «дышащей», чтобы ребенок не перегревался и не потел. Также позаботьтесь о защите от влаги и ветра», — посоветовал специалист.

Врач-педиатр Павел Озорных до этого объяснил, что делать в случае детской травмы на ледяной горке. По его словам, важно незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи, если ребенок с трудом двигается или ограничивает в движении отдельною часть тела, например, хромает. То же самое надо сделать, если замечена открытая рана, которая обильно кровоточит.

Также специалист отметил, что родителей должны насторожить апатия, вялость и сниженная активность ребенка, особенно если его при этом тошнит или он просится спать.

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