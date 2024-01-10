На Кубани голый неадекват напугал посетителей детской поликлиники

В Краснодаре полиция задержала мужчину, который в неадекватном состоянии ворвался в детскую поликлинику и разделся догола. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в поликлинике №3 на Ставропольской улице. Как рассказали в полиции, 34-летний мужчина пришел в медучреждение и сообщил сотрудникам о плохом самочувствии, после чего начал кричать и снимать с себя одежду. В итоге краснодарец разделся догола.

«Персонал начал хватать детей из коридоров и прятать в кабинетах. Полиция и Росгвардия приехали в течение 15 минут. Когда начали всех эвакуировать, сверху на неадеквате уже сидели 3 силовика, крутили его, но он продолжал извиваться и угрожать», — рассказал очевидец случившегося в беседе с «Кубань 24».

Нарушителя задержали сотрудники полиции и Росгвардии, после чего передали его сотрудникам скорой помощи. По данному факту проводится проверка. Также правоохранители проверят мужчину на предмет употребления запрещенных веществ.

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