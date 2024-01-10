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На Кубани голый неадекват напугал посетителей детской поликлиники

В Краснодаре голый мужчина напугал посетителей детской поликлиники

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МВД РФ по г. Краснодару

В Краснодаре полиция задержала мужчину, который в неадекватном состоянии ворвался в детскую поликлинику и разделся догола. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в поликлинике №3 на Ставропольской улице. Как рассказали в полиции, 34-летний мужчина пришел в медучреждение и сообщил сотрудникам о плохом самочувствии, после чего начал кричать и снимать с себя одежду. В итоге краснодарец разделся догола.

«Персонал начал хватать детей из коридоров и прятать в кабинетах. Полиция и Росгвардия приехали в течение 15 минут. Когда начали всех эвакуировать, сверху на неадеквате уже сидели 3 силовика, крутили его, но он продолжал извиваться и угрожать», — рассказал очевидец случившегося в беседе с «Кубань 24».

Нарушителя задержали сотрудники полиции и Росгвардии, после чего передали его сотрудникам скорой помощи. По данному факту проводится проверка. Также правоохранители проверят мужчину на предмет употребления запрещенных веществ.

Ранее правоохранители Сургута задержали голого окровавленного мужчину, который бегал по проезжей части.

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