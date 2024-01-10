Телевизионным трансляциям российских лотерей исполнилось 50 лет

Первая телетрансляция советской лотереи «Спортлото» состоялась 10 января 1974 года, сообщает пресс-служба крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».

Первый тираж «Спортлото» был разыгран 20 октября 1970 года. Сначала лотерея проходила только в Москве, а затем и в других городах СССР. Благодаря ТВ-трансляциям «Спортлото» быстро набрало популярность, а количество участников лотереи достигло 70% населения страны.

Сегодня традиции советской лотереи продолжает крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото», в портфель которого входит пять лотерей семейства «Спортлото». Отмечается, что розыгрыши этих лотерей проводятся на современных лототронах, установленных в лотерейном центре в Москве. Однако лотереи с телетрансляциями также популярны среди россиян – поклонники «Русского лото», «Жилищной лотереи» и «Золотой подковы» каждое воскресенье следят за розыгрышами в эфире.

«Несмотря на весь технологический прогресс и модернизацию лотерей как развлечения, возможность участвовать в государственных лотереях онлайн и смотреть трансляции розыгрышей в интернете, сотни тысяч россиян все еще выбирают наслаждаться любимым хобби в традиционном формате – за просмотром трансляции розыгрыша воскресным утром в компании близких людей», – отметила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Она отметила, что сегодня лотерейным флагманом с точки зрения телетрансляций является новогодний тираж «Русского лото» – «Новогодний миллиард», который ежегодно смотрят в прямом эфире миллионы телезрителей.

Напомним, с 2014 года все лотереи в России являются государственными и проводятся под государственным надзором ФНС России.