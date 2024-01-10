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В Хабаровском крае задержали подозреваемого в изнасиловании девушек-подростков в машине

Shot: в поселке Сита задержали подозреваемого в изнасиловании двух девушек

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Depositphotos

В Хабаровском крае задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух девушек-подростков в автомобиле. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По предварительной информации Telegram-канала, мужчина затащил двух подростков 16 и 18 лет в машину и изнасиловал. После этого он заставил девушек заниматься сексом друг с другом на камеру, угрожая расправой.

Полицейские задержали предполагаемого преступника. Сообщается, что мужчина ранее был судим за разбой и изнасилование.

В отношении россиянина возбудили два уголовных дела. Первое — по статье об изнасиловании, а второе — по статье о насильственных действиях сексуального характера, сопряженных с другими тяжкими преступлениями против личности. Ему грозит более 25 лет лишения свободы, сообщает Shot.

Ранее попутчик изнасиловал пассажирку в купе поезда и домогался ее дочери.

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