В Хабаровском крае задержали подозреваемого в изнасиловании девушек-подростков в машине

В Хабаровском крае задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух девушек-подростков в автомобиле. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По предварительной информации Telegram-канала, мужчина затащил двух подростков 16 и 18 лет в машину и изнасиловал. После этого он заставил девушек заниматься сексом друг с другом на камеру, угрожая расправой.

Полицейские задержали предполагаемого преступника. Сообщается, что мужчина ранее был судим за разбой и изнасилование.

В отношении россиянина возбудили два уголовных дела. Первое — по статье об изнасиловании, а второе — по статье о насильственных действиях сексуального характера, сопряженных с другими тяжкими преступлениями против личности. Ему грозит более 25 лет лишения свободы, сообщает Shot.

Ранее попутчик изнасиловал пассажирку в купе поезда и домогался ее дочери.