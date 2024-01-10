Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жителей Москвы предупредили о метелях и снежных заносах

МЧС: в Москве ожидаются метели и снежные заносы 10 и 11 января

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

С 18:00 10 января до 21:00 11 января в Москве ожидается сильный снег, метели и гололед. Об этом рассказали в Telegram-канале региональной пресс-службы МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 18:00 10 января до 21:00 11 января в Москве ожидается снег, местами сильный, местами метель. Гололед. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Усиление южного ветра порывами до 18 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали водителям держать дистанцию во время управления автомобилем, избегать обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам же стоит держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций.

Синоптики ранее рассказали о погоде на Крещение. Специалисты сообщили, что температура воздуха в Москве будет достигать -15°C. А к старому Новому году, который отмечают 14 января, температура воздуха опустится до -22 градусов.

Ранее в МЧС предупредили об ухудшении погоды в южных регионах России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами