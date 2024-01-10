Жителей Москвы предупредили о метелях и снежных заносах

С 18:00 10 января до 21:00 11 января в Москве ожидается сильный снег, метели и гололед. Об этом рассказали в Telegram-канале региональной пресс-службы МЧС.



«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 18:00 10 января до 21:00 11 января в Москве ожидается снег, местами сильный, местами метель. Гололед. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Усиление южного ветра порывами до 18 м/с», — говорится в сообщении.



В ведомстве посоветовали водителям держать дистанцию во время управления автомобилем, избегать обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам же стоит держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций.



Синоптики ранее рассказали о погоде на Крещение. Специалисты сообщили, что температура воздуха в Москве будет достигать -15°C. А к старому Новому году, который отмечают 14 января, температура воздуха опустится до -22 градусов.

Ранее в МЧС предупредили об ухудшении погоды в южных регионах России.