В Яшалтинском районе Калмыкии решили проблему с водоснабжением

Проблема с водоснабжением в селе Яшалта решена, написал в своем Telegram-канале глава Яшалтинского районного муниципального образования республики Калмыкия Алдар Лиджиков.

«Подача воды в селе Яшалта восстановлена. Ремонтные работы на проблемных участках завершены. Я лично приношу свои извинения за предоставленные неудобства всем жителям райцентра. Будучи жителем села Яшалта, за прошедшие полсуток я также испытал трудности, возникающие в связи с отсутствием воды в доме», — написал он.

Также Лиджиков заявил, что ситуация была не только под его контролем, но и под контролем главы республики Бату Хасикова.

Кроме того, Лиджиков выразил благодарность работникам управления коммунального хозяйства и благоустройства Яшалтинского района.

Напомним, ранее в Яшалтинском районе Калмыкии произошел прорыв водопроводной трассы, в результате которого 4,2 тыс. человек остались без водоснабжения.