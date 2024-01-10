Годовалый ребенок проглотил 13 лампочек от елочной гирлянды

В Белоруссии врачи спасли годовалого ребенка, который проглотил лампочки от новогодней гирлянды. Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Гродно.

Инцидент произошел на январских каникулах, в гродненскую больницу годовалую девочку привезли обеспокоенные родители, они подозревали, что дочь проглотила несколько лампочек от елочной гирлянды.

В ходе обследования медики обнаружили в кишечнике маленькой пациентки 13 инородных тел. Все лампочки были целыми, поэтому врачи приняли решение оставить ребенка под наблюдением и подождать, пока инородные предметы выйдут из организма естественным путем.

Дальнейшая медицинская помощь ребенку не потребовалась.

Ранее в Оренбургской области младенец проглотил осколок от елочной игрушки.