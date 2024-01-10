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В Белгороде объявлена авиационная опасность

Мэрия Белгорода предупредила жителей об авиационной опасности в городе

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Global Look Press

Жителей Белгорода предупредили об авиационной опасности. Заявление с соответствующим содержанием опубликовано в официальном Telegram-канале городской мэрии.

«РСЧС: город Белгород, авиационная опасность», — говорится в сообщении.

8 января на территории Белгорода была объявлена ракетная опасность. Тогда же мэрия населенного пункта призвала местных жителей оставаться дома и не подходить близко к окнам.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Как рассказал глава местной администрации, средства защиты сбили в небе 10 воздушных целей.

Согласно информации Гладкова, в результате инцидента пострадали три человека. Граждане получили осколочные ранения, и им понадобилась медицинская помощь, уточнялось в заявлении.

До этого украинские военные обстреляли промышленную зону в городе Шебекино, расположенном в приграничном районе Белгородской области. Губернатор региона подчеркнул, что в результате атаки никто из граждан не пострадал.

Ранее Гладков поручил создать в Белгородской области механизм отключения домофонов на время воздушной тревоги.

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