Россиянина накажут за распространение порно среди тысяч подписчиков в сети

Полиция Южно-Сахалинска завершила расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, который распространял в сети порнографические материалы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Правоохранители установили, что мужчина создал в соцсети сообщества, в которых распространял запретные видео и фотографии. На сообщества были подписаны тысячи человек. Злоумышленник настроил в группах «автоматический постинг», и дважды в день в указанное заранее время в них публиковались фото- и видеосообщения порнографического содержания.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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